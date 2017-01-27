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Hayvan severlerden kedi evi



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayvan seveler tarafından kentin belirli bölgelerine kedi yuvası konulmaya devam ediyor.

Lüleburgaz'da hayvan severler tarafından kentin çeşitli yerlerine konulan kedi evlerinin sayıları artıyor. Kediler için köpük olarak tabir edilen ısı yalıtım malzemesinden yuvalar yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının artmasının üzerine harekete geçen hayvan severler, Emrullah Efendi Caddesi'ne ve Sokak Kitaplığının altına Kedi Evi yerleştirdi. Kedi evlerini gören vatandaşlar, duyarlılık gösterip kedi evini koyanlara teşekkürlerini ilettiler.

(KA-MEF-Y)



27.01.2017 09:58:40 TSI

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