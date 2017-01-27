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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında Erzurum rüzgarı

27 Ocak 2017 Cuma, 09:55
İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında Erzurum rüzgarı
İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında Erzurum rüzgarı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2017 İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanında başladı. Fuara katılan Erzurum, standının kapılarını yerli ve yabancı misafirlere açarak yöresel ürünlerini ve kültürel özelliklerini tanıtıyor.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Erzurum ili, kentin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı için stant kurdu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda yörenin meşhur Oltu taşı, kadayıf dolması gibi yöresel ürünlerinin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik değerleri de tanıtılıyor.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan ve bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen fuara; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Atlama kuleleri ile Çifte Minareli Medrese maketlerinin yer aldığı standı ziyaret eden tüm konuklara teşekkür eden Vali Seyfettin Azizoğlu, Fuarda ziyaretçilere Erzurum'u her alanda tanıttıklarını belirtti.
Erzurum'un yöresel ürünleri ve turizm çeşitliliği açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu şöyle konuştu:
"Düzenlenen fuar uluslararası bir fuar olduğu için dünyanın her köşesinden gelen misafirlerimiz var. Bu sayede dadaşlar diyarı Erzurum'un Sosyal ve Kültürel Hayatı, yöresel ürünleri, el sanatları, yöresel mutfağı, Oltu Taşı, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerini ulusal ve uluslararası alanda herkese daha iyi tanıtma fırsatı buluyoruz. Standımızı da bu şekilde düzenleyerek yöresel ve kültürel değerlerimizi, turizm çeşitliliğimizi ve kış sporları tesislerimizi göstermeye çalıştık. Güzel bir iş çıkardık diye düşünüyorum. Standın yoğunluğu ve ziyaretçilerden gelen tepkilerde güzel bir iş çıkardığımızı gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
TÜYAP Fuarında gerçekleştirilen etkinlik 29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
(ÖB-ÖB-Y)

27.01.2017 09:59:19 TSI
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