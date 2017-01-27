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Muratpaşa Hentbol takımı İzmir seferinde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA)- Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 16'ncı haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 28 Ocak cumartesi günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karşısına çıkıyor. Mücadele saat 16.00'da İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemleri Alparslan Kormaz ve Bilal Karaman hakem ikilisi yönetecek.

Ligde son oynadıkları maçta iyi sonuçlar aldıklarını belirten Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, "Takımımız genç bir takım olduğu için oynayarak tecrübe kazanıyorlar. Biz gençlerimize güvenerek çıktık bu yola onlara güvenmeye devam edeceğiz. İzmir temsilcisi karşısında kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynayarak karşılaşmayı kazanmak istiyoruz" dedi.

(SM-SÇ-Y)



27.01.2017 10:01:29 TSI

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