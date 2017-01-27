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Mübarek Gün ve Gece Kutlamaları Özel Mesajlar Hazırlandı







AYDIN (İHA)  Türkiye'de çok hızlı artan cep telefonu sayısına paralel olarak mesajlaşma işlemi de bir sektör haline geldi. Özellikle mübarek gün ve gecelerin yanı sıra cuma günlerine özel mesajlaşmak isteyenler için internette yıllık hazır mesajlar hazırlanmaya başladı. Aydın Müftülüğü hazır mesajları kullanmanın herhangi bir sakıncası olmadığını ancak en güzel mesajlaşın içten gelerek samimice yazılıp kişiye özel iletileni olduğunu belirtti.

Türkiye'de cep telefonu hat sayısı yaklaşık 72 milyona ulaştı. Hızla artan telefonlaşma ve mesajlaşma kültürüne paralel olarak kutlama, anma ve taziyeler de artık dijital yolla yapılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 0-9 yaş aralığındaki çocuklar hesaba katılmadığında cep telefonu hat sayısının ülke nüfusundan yaklaşık yüzde 12 fazla olduğu belirtildi.

Saniyede 4 bin SMS'in yollandığı Türkiye'de en fazla mesajlaşmanın dini ve milli günlerde olduğu belirlendi. Bunun yanında çeşitli siteler ise dini ve milli günlerde mesaj çekmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla yıllık mesaj takvimi oluşturup her güne özel mesajlar hazırladı.

"İçinizden Geldiği Gibi Yazdığınız Daha Samimi Olur"

Gerek Cuma ve dini günlerinde gerekse milli günlerde telefon ya da SMS ile mesajlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu belirten Aydın Müftülüğü, hazır olan ve kopyala yapıştır sistemi ile gelen bazı mesajların bizzat kişiye özel yazılan mesaj kadar etkileyici ve samimi bulunmadığını belirtti. Müftülük yetkilileri, hazır mesaj kullanmada niyet halis olduktan herhangi bir sıkıntının olmadığını da belirttiler.

Yapılan araştırmalara göre; saniyede 4 bin SMS'in atıldığı Türkiye'de günde yaklaşık 355 milyon 930 bin mesaj atıldığı belirtildi. Türkiye'nin ayrıca hat başına aylık görüşme ortalamasının 6,16 saat olduğu telefon görüşme süresinin uzunluğu bakımından Avrupa'da birinci olduğu öğrenildi.

(İK)



27.01.2017 10:02:32 TSI

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