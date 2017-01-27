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GTB'den çiğ köfteli tanıtım

27 Ocak 2017 Cuma, 09:58
GTB'den çiğ köfteli tanıtım
GTB'den çiğ köfteli tanıtım

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve tarım ürünlerini sergileyen Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) standını ziyaret edenlere çiğ köfte ikram edildi.
8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 13.Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı (GAPFOOD),Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Daniş'in katıldığı törenle Ortadoğu Fuar Merkezinde açıldı.
100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenilen çifte fuarda tarım ürünleri ve tarım teknolojilerinin tanıtıldığı stantları gezen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Bakan Yardımcısı Daniş, sergilenen ürünler hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldılar.
GTB standında çigköfte ikramı
Unesco Gastronomi Kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin ve tarım ürünlerinin sergilendiği GTB standını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, burada GTB Meclis Başkanı Selami Memiş, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleri tarafından karşılandı. Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, konuklara Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerinden antepfıstıklı çiğ köfte ikram edildi.
Geleneksel yöntemlerle özel olarak hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan Başbakan Yardımcısı Şimşek, konuklara ve basın mensuplarına da ikramda bulundu.
Öte yandan GTB Meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yardımcısı Şimşek'e, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu tarafından, Gaziantep tarımı hakkında bilgiler verildi.
Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin başkenti olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, "Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazara sunulması noktasında önemli bir cazibe merkezi olan Gaziantep makarna, bulgur, antepfıstığı, un, bitkisel yağ ve bakliyat gibi tarım kökenli birçok sektörde ülke üretiminin yarısında fazlasını tek başına karşılamakta" dedi.
GTB Meclis Başkanı Selami Memiş ise Gaziantep Ticaret Borsasının tarım ve hayvancılık üzerine yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
(LO-SD-Y)

27.01.2017 10:02:33 TSI
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