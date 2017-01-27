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Sıcak Çermik yatırımcısına kazandıracak

27 Ocak 2017 Cuma, 09:58
Sıcak Çermik yatırımcısına kazandıracak
Sıcak Çermik yatırımcısına kazandıracak

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ÇETAB) Meclis Toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi.
Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sıcak Çermik Turizm Merkezi'ne benzerlik gösteren diğer termal kuyuların jeotermal su satış bedeli görüşülerek çermiğin su satış bedeli karara bağlandı. Toplantıda su ve kanalizasyon işleri, asfalt çalışmaları ve ağaçlandırma konuları da görüşüldü. İmar planı hakkında sunumunda yapıldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı planlar hakkında bilgi verildi.
Vali Gül toplantıda yaptığı konuşmada Sıcak Çermik'in su ve kanalizasyon işlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gönderdiği ödenek ile bu yıl yapılacağını söyledi. Kaplıcanın asfalt işlerini Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapacağını ifade eden Gül, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün ise kanal işlerini gerçekleştireceğini ifade etti. Kaplıcanın peyzajının yapılması gerektiğini ve yeşil bir görünüme kavuşmasını arzu ettiklerini dile getiren Gül, fidan dikim işlerini de Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün ele alacağını belirtti.
Sıcak Çermik'te yatırımcılara her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Gül,"Mevcut yatırımcılara sahip çıkıyor, yeni yatırımcılara da her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Termalde 7-8 firmaya verebilecek kadar suyumuzda var. Sivas içinde veya dışında kim gelirse yerini bir hafta içinde teslim ederiz. Ülkemizde, Sıcak Çermik termal suyu şu anda en uygun fiyatla yatırımcısına göz kırpmaktadır." diye konuştu.
(UY-SK)

27.01.2017 10:03:32 TSI
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