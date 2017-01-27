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Rektör Karacoşkun'a tebrik ziyareti sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Balkesen, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, Belediye Meclis üyeleri Kadir Çirtikoğlu ile Mehmet Teksabuncu, Gaziantep İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İğde ile beraberindeki GAÜN İlahiyat Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Şehmus Demir, Doç. Dr. Mahmut Çınar, Yrd. Doç. Dr. Erol Erkan, Yrd. Doç. Dr. Halil Hacımüftüoğlu, Araştırma Görevlisi Edip Yılmaz, Okutman. Dr. Adnan Algül, Okutman Mustafa Keskin ve Okutman İsmail Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve sendika temsilcileri, Kilis Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Nurdan Özer, ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

(MAD-SD-Y)



27.01.2017 10:04:13 TSI

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