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Musabeyli ilçesinde güvenlik toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında güvenlik ve halk toplantısı yapıldı.

Sosyal Yaşam Merkezinde Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı Başkanlığında daire amir ve müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile güvenlik ve halk toplantısı yapıldı. Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar taleplerini ve gördükleri eksiklikleri dile getirdi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, güvenlik ve halk toplantısı verimli geçtiğini, katılan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

(MAD-SD-Y)



27.01.2017 10:06:01 TSI

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