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Mardin Müzesinden yarıyıl etkinlikleri

27 Ocak 2017 Cuma, 10:01
Mardin Müzesinden yarıyıl etkinlikleri
Mardin Müzesinden yarıyıl etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Neriman Çelebi
MARDİN (İHA) - Mardin Müzesi, 24 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında farklı yaş gruplarına yönelik birbirinden güzel etkinliklerden oluşan "Yarıyıl Tatil Etkinlikleri" programı hazırladı.
Program çerçevesinde, 30'un üzerinde atölye ve laboratuvar çalışması, sosyal sorumluluk projeleri, sergiler, karagöz gölge oyunu ve animasyon film gösterimleri yapılıyor. Programda çocuklar, hem eğitim görüyor hem de eğleniyor.
Öğrencilere eğitim veren Hasan Yalgın, "Bölge sanatlarıyla uğraşıyorum, kumlama, cam boyama, heykel, tasarım, dekorasyon, antik yapı restorasyon çalışmaları yapıyorum. Mardin'de müzenin yapmış olduğu bu etkinliklerini duyunca etkinlik içerisinde olmak istedim. Çocuklarımızın bahçe alanları küçüldü. Bu maksatla daha güzel alanlar oluşturmak, daha güzel şeyler yapmak adına çocukların gelecekte bir hatırası olsun istedik" dedi.
Müzede görevli sanat tarihçisi Seher İvrendi ise, "Müze 6 yıldır eğitim etkinliklerine devam ediyor. Eğitim etkinlikleri kapsamında her yıl yarıyıl ve yaz tatillerinde çocuklar için eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız çocukların tatil dönemlerinde eğlenceli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.
(NÇ-MP-Y)

27.01.2017 10:06:28 TSI
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