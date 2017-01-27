YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadınlara 'Çocuk İhmali ve İstismarı' eğitimi verildi

Kadınlara 'Çocuk İhmali ve İstismarı' eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi "Çocuk İhmali ve İstismarı" konusunda kadınlara farkındalık eğitimi verdi.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü "Çocuk İhmali ve İstismarı"na karşı kadınlara farkındalık eğitimi başlattı. 4 farklı mahallede verilecek olan eğitimin ilki Kaynartepe Mahallesi'nde verildi. Mahalle Evi'nde düzenlenen eğitime kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Gelişimci Aynur Özbay tarafından verildi. Özbay, eğitimin asıl amacının çocukları ihmal ve istismardan korumak olduğunu belirtti.

Son zamanlarda çocuk istismarı vakalarının iyice artış gösterdiğine dikkat çeken Özbay, annelere eğitim verildiğini ancak annelerin çocuk istismarı dışında çocuk ihmali konusunda da bilgilendirildiğini ifade etti. Özbay, "İhmal ve İstismar denildiğinde akla ilk olarak cinsel istismar geliyor. Aslında eğitim, fiziksel, ekonomik gibi birçok konularda da ihmal ve istismarın yaşandığını anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların yaşantısını etkileyen sosyo-ekonomik durumunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağlık ve beslenme gibi çocukların gelişimini etkileyen alanlarda gerekli ilgiyi göstermeyen ailelerin ihmal ve istismar da rol oynadıklarını dile getiriyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



27.01.2017 10:08:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER