YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaer; "112 çalışanları geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılamaz"

Karaer; "112 çalışanları geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılamaz"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, 112 Acil Servis çalışanlarının 15 Eylül 2016 itibarıyla geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılacak olmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.



112 Çalışanlarının Tayın Bedeline Yönelik esaslar yayınlandı. Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 112 Acil Servis çalışanlarının tayın bedelleriyle ilgili bir yazı yayınladı. Müsteşar Eyüp Gümüş imzasıyla yayınlanan yazıda, tayın bedeli alan personele ödemelerin maaşla birlikte yapılacağı belirtildi. Yazıda görevlendirme, izin, atama ve benzeri durumlarda uyulması gereken hususlar belirtildi.

Bakanlık yazısında, tayın bedeli verilen personelin, devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğine göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamının kendilerinden alınacağı belirtilmekte.

15 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 112 Acil Servis çalışanlarına tayın bedeli verilmesi gerekirken, bazı yerlerde tayın bedeli ödenmesine karşın, bazı yerlerde ise ödemeler yapılmadı. Şimdiye kadar geçen sürede 112 personeli, tayın bedelini alamadığı için yemek servislerinden yararlanmak zorunda bırakıldı. Bu nedenle 112 çalışanlarının 15 Eylül 2016 itibarıyla geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılacak olmaları kabul edilemez" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



27.01.2017 10:12:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER