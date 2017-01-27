27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarında sağlık hizmeti

27 Ocak 2017 Cuma, 10:09
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarında sağlık hizmeti
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarında sağlık hizmeti
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, fuar süresince ziyaretçilere ve katılımcılara sağlık hizmeti sunuyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" ile 13. Gıda Fuarı'nda (GAPFOOD) stant açtı.
Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri desteğiyle Akort Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuarların açılışı, Gaziantep Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Vali Vekili Halil Uyumaz ile Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Abdulkadir Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya ve çok konuğun katılımı ile eşzamanlı düzenlenen fuarda açılan stantta, dileyen ziyaretçi ve katılımcıların ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılıyor, Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.
Yaklaşık 200 firmanın katılımı ile Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen fuar, 29 Ocak 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.
SANKO Holding
SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Dördüncü ve beşinci kuşağın işbaşında olduğu SANKO'da yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriliyor.
(LO-SD-Y)

27.01.2017 10:13:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Suriyeli çocuklara sportif destek
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARA SPORTİF DESTEK
GAPFOOD Fuarı'na Oba Damgası
YEREL

GAPFOOD FUARI'NA OBA DAMGASI
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Büyükşehir Gaziantepspor, galibiyet arıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, GALİBİYET ARIYOR
ŞirehanGroup Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas
YEREL

ŞİREHANGROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYYÜP KAVAS
Burun ameliyatı olan genç kız, yaşamını yitirdi
YEREL

BURUN AMELİYATI OLAN GENÇ KIZ, YAŞAMINI YİTİRDİ
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarına katılan Bizce Yağ ilgi odağı oldu
YEREL

GAPTARIM VE GAPFOOD FUARINA KATILAN BİZCE YAĞ İLGİ ODAĞI OLDU
MST iş makinaları GAPTARIM fuarında
YEREL

MST İŞ MAKİNALARI GAPTARIM FUARINDA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, traktör sürücü koltuğuna oturdu
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK, TRAKTÖR SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA OTURDU
Türkiye'nin En İyi Top Cambazı Forum Gaziantep'e Geliyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TOP CAMBAZI FORUM GAZİANTEP'E GELİYOR
GTB'den çiğ köfteli tanıtım
YEREL

GTB'DEN ÇİĞ KÖFTELİ TANITIM
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Gaziantep'teki FETÖ soruşturması
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Burun ameliyatı olan genç kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL

BURUN AMELİYATI OLAN GENÇ KIZ, YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarının açılışı
YEREL

GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARININ AÇILIŞI
Gaziantep'te silahla yaralama
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLA YARALAMA
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Öğrenciler dualarla umreye gönderildi
YEREL

ÖĞRENCİLER DUALARLA UMREYE GÖNDERİLDİ
GAÜN ve MÜSİAD'dan ortak proje üretecek
YEREL

GAÜN VE MÜSİAD'DAN ORTAK PROJE ÜRETECEK
Fadıloğlu, başkan Kalenderi konuk etti
YEREL

FADILOĞLU, BAŞKAN KALENDERİ KONUK ETTİ
Başak Traktör Gaziantep GAP TARIM Fuarı'na da damgasını vurdu
YEREL

BAŞAK TRAKTÖR GAZİANTEP GAP TARIM FUARI'NA DA DAMGASINI VURDU