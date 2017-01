YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sözde değil özde çevreci

- Necmettin Dede, her gün 2 ağaç kurtarıyor



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaklaşık 25 yıldır çarşı ve pazarlarda atık kağıt toplayarak hem çevreyi koruyan hem de ekmeğini kazanan 75 yaşındaki Necmettin Gülşen, her gün iki ağacı kesilmekten kurtarıyor. Günlük yaklaşık yarım ton atık kağıt toplayan Necmettin Gülşen "Herkes farklı düşünebilir ama işimi severek yapıyorum. Sevdiğim için ekmeğimi de kazanıyorum" dedi.

Kağıt toplamam işine yaklaşık 30 yıl önce başladığını ve 30 yıldır Pazar günleri hariç her gün çöpe gidecek olan karton kutuları toplayarak ekonomiye kazandırdığını kaydeden Gülşen, 4 çocuğu ile birlikte evinin nafakasını kağıt toplayarak kazandığını söyledi. Tabiatta insandan başka çöp üreten canlının olmadığını bilinçli olunması halinde de çöp gözü ile bakılan atıkların da ekonomiye kazandırılabildiğini belirten Necmettin Gülşen, "Yıllar önce Türkiye'de ciddi bir kağıt krizi başladı. Bunun yanında bir çok atığın çöp değil geri dönüşüm maddesidir. Yaklaşık 25-30 yıl önce idi. İşsizdim. Hem çevreyi korumak hem de ekmeğimi kazanmak için kağıt toplamaya başladım. Aradan geçen zaman zarfında Yağcılariçi esnafı beni alıştı. Allah razı olsun çok yardımcı da oldular. Şimdi herkeste bilinç oluştu. Kimse kağıdı çöpe atmıyor. Biz de rutin aralıklarla sokakları dolaşıp kapı önlerinde biriktirilen kağıtları toplayarak hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.

"İşim zor ama kazancım bereketli"

İşini yaparken ilginç anılarla da karışlaşan Necmettin Gülşen, kağıt topladığı için zaman zaman iyi niyetle kendisine yardım etmek isteyenlerin de olduğunu ancak yediği her lokmayı alın teri ile kazanmaktan yana olduğunu söyledi. Gülşen, "İşim zor ama kazancım bereketli. Günlük topladığım kağıtları satarak 60 TL ile 80 TL arasında para kazanıyorum. Allah bereket versin. Herkes çevreden söz eder, ağacın önemini anlatır. Ben bu konuda hiç söz etmiyorum. Ancak yaşantım ve işimle para kazandığım gibi çevreye sahip çıkmaya çalışıyorum" diyerek çocuklarına güzel bir çevre bırakmak isteyen herkesin geri dönüşüm malzemelerini çöpe atmamasını istedi.

27.01.2017 10:18:40 TSI

