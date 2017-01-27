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GAPTARIM ve GAPFOOD fuarına katılan Bizce Yağ ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Kadooğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren Bizce Yağ, 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GAPTARIM) Fuarı ile 13. Gıda Ürünleri ve Ambalaj (GAPFOOD) Fuarına katıldı.

Gaziantep'te yerleşik Kadooğlu Grup şirketlerinden Bizce Yağ, şehrin önemli markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Farklı ülkelere de ihracat yapan Bizce Yağ, fuarın gözde firmalarından biri oldu. Bizce Yağ'ı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile protokol üyeleri, şirket yönetimini tebrik etti.

Bizce Yağ Genel Müdürü Celal Kadooğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Daniş ile protokol üyelerine çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bizce Yağ ürünlerini inceleyerek Kadooğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Celal Kadooğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli markalarından biri olan Bizce Yağ'ın yurtdışında bilinen ve tercih edilen ürün olmayı başardığını söyledi.

Ürünlerin hijyenik koşullarda ve gıda kalite standartlarına uygun üretildiğini ifade eden Kadooğlu, geçen yıl birçok başarıya imza attıklarını belirterek, bu yılı da dolu dolu geçirmek istediklerini dile getirdi. Fuarların sektöre büyük katkı sağladığına dikkati çeken Kadooğlu, ziyaretleriyle stantlarını onurlandıran Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve protokol üyelerine teşekkür etti.

(LO-SD-Y)



27.01.2017 10:20:10 TSI

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