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Bilecik, EMİTT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:15
Bilecik, EMİTT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
Bilecik, EMİTT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı:
- "Bilecik'imiz ilçe ve beldeleriyle fuara damga vurdu"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik, ilçe, belde ve köyleriyle katıldığı ve bu yıl 21'incisi düzenlenen dünyanın en büyük 5'nci Turizm Fuarından biri olan EMİTT Fuarında tanıtıldı.
Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yaptığı EMİTT'te, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'in standı büyük bir ilgiyle karşılandı. Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Osmaneli, Bozüyük ve Vezirhan belediyelerinin ürün ve güzellikleriyle katıldığı fuarda, Marmara'nın incisi Bilecik, tarihi, kültürel ve turizm değerleri, yöresel tatlarıyla tanıtıldı.
Dünyanın ve ülkenin dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan fuara Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai ve Eskişehir Valisi Azmi Çelik katılırken, Bilecik protokolünden ise Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

"Bilecik'imiz ilçe ve beldeleriyle fuara damga vurdu"
Belediye Başkanı Selim Yağcı, fuar hakkında yaptığı kısa değerlendirmede, Bilecik'in ilçe ve beldeleriyle bütün güzelliklerini fuarda sergileme imkanı bulduğunu belirterek, "Dünyanın turizm alanındaki düzenlenen en büyük fuarlarından olan EMİTT, hemşehrimiz, büyüğümüz Prof. Dr. Nabi Avcı'nın da katılımlarıyla açıldı. Bizler de Kuruluş ve Kurtuluş'un Şehri Bilecik'imizi, Sayın Valimiz ve ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla tanıttık. İlimize ait birçok güzelliği sergileme imkanı bulduğumuz fuarda, ilimiz ilçe ve beldeleriyle gerçekten hem tarihi ve kültürel değerlerini hem de yöresel tatlar ve doğal güzelliklerini katılımcılara yansıtma imkanı buldu. Dünya genelinde onlarca ülkenin katıldığı fuarda ilimizin güzelliklerini tanıtırken bizler de aynı zamanda ülkemizin güzelliklerini yeniden görmüş olduk. Bu güzel organizasyonda emeği olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, fuarda Bilecik standını ziyaret eden konuklara üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablolar takdim etti.
Açılışı, yoğun ziyaretçi sayısı ve eğlenceli tanıtımlar ile başlayan fuar, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
(CKT-CY)

27.01.2017 10:20:36 TSI
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