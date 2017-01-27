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Manisa'da 2016 yılının tarım ve hayvancılık değerlendirmesi

- Manisa'da 300 bin kişi çiftçilik yaparak geçiniyor



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MANİSA (İHA) - Manisa'da 2016 yılı değerlendirmesini yapan Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 73 bin 144 tarım işletmesi, 51 bin 877 hayvancılık işletmesi bulunduğunu ve yaklaşık olarak 300 bin kişinin geçimini tarımdan sağladığını belirtti.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, kurum bünyesindeki 8 Şube Müdürlüğü ile 17 İlçe Müdürlüğünden ayrı ayrı Brifing aldı. Brifinglerin ardından genel bir değerlendirmede bulunan Öztürk, Manisa tarım ve hayvancılığının 2016 yılı ile 2017 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 514 bin hektarı aşan tarım alanında üretilen pek çok üründen Türkiye ortalamasının üzerinde verim aldıklarını belirten Öztürk, "Manisa, sahip olduğu 175 kilometrelik Gediz Nehri ve etrafındaki alüvyal bereketli ovasıyla sadece ülkemizin değil dünyanın beslenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Manisamız bereketli toprakları, iklimi ve coğrafi konumuyla bitkisel ve hayvansal üretimde ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesidir" dedi.

Manisa'da 300 bin kişi çiftçilik yaparak geçiniyor

İl genelinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 73 bin 144 tarım işletmesi, 51 bin 877 hayvancılık işletmesi bulunduğunu ve yaklaşık olarak 300 bin kişinin geçimini tarımdan sağladığını belirten Öztürk, "Manisa'nın en önemli tarımsal ürünlerini kuru üzüm, yaş üzüm, zeytin, kiraz, tütün, kurutmalık ve yaş domates, mısır, kavun ve karpuz oluşturmaktadır. Türkiye tarımsal üretimi içerisinde ağırlığı olan bu ürünler ülke üretim miktarının ciddi bir kısmını karşılamaktadır. İlimiz 2016 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 855 bin ton üzüm, 303 bin ton zeytin, 50 bin ton kiraz, 23,5 bin ton tütün, 920 bin ton domates, 500 bin ton mısır, 108 bin ton kavun ve 107 bin ton karpuz üretimi ile ortalamanın üzerinde bir yıl geçirmiştir. Ayrıca 327 bin ton tavuk eti ile 3 milyar 346 milyon adet yumurta üretmiştir" diye konuştu.

İl genelinde 514 bin 328 hektar tarımsal kullanım alanının bulunduğunu kaydeden Öztürk, "İlimizde tarıma dayalı sanayide 2 bin 180 işletme mevcuttur. 2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı 207 bin 70, küçükbaş hayvan 907 bin 551, ve arı kovanı 72 bin 212 adettir. İlimizin sahip olduğu ekolojik özellikler Türkiye'de üretilen 213 farklı organik üründen 100'ünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. 2003 yılında 788 çiftçi ailesi organik tarım yaparken 2016 yılında 4 bin 522'ye, organik üretim alanı ise 233 bin dekara ulaşmıştır. İlimizde en fazla yetiştirilen organik ürünler üzüm, zeytin ve tütündür" dedi.

2016 yılında genel bütçe kaynaklı 18 projenin, 727 bin 829 TL harcanarak yapıldığını söyleyen Öztürk, "Cari harcamalarla birlikte Müdürlüğümüz Genel Bütçesinden 1 milyon 751 bin 499 TL harcanmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2016 yılsonu itibariyle 205 proje tamamlanmış olup, bu projelerin hibeye esas yatırım tutarı 110 milyon 798 bin 458 TL, gerçekleşen hibe ödemesi ise 55 milyon 268 bin 743 TL olmuştur. Bugüne kadar 205 proje kapsamında 2.336 kişiye istihdam sağlanmıştır. Bireysel sulama projelerinde ise 18 proje yapılmış, hibeye esas yatırım tutarı 1 milyon 181 bin 607 TL, proje kapsamında verilen hibe tutarı ise 590 bin 803 TL olmuştur. İlimizde 2016 yılı içerisinde 2015 yılı tarımsal ürünlerine toplamda 139 milyon 5 bin 99 TL tutarında karşılıksız tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. 2016 yılı ürünlerine yapılacak tarımsal destekleme çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.



406 işletmeye 1 milyon 322 bin lira para cezası

Gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgiler veren İl Müdür Vekili Öztürk, "İlimizde 2016 yılı içerisinde bin 884 adet gıda üretim, 695 adet yem, 12 bin 482 adet satış ve toplu tüketim, 886 adet de diğer kurum, gümrük, mesken, birincil üretici, pazar, seyyar ve benzeri olmak üzere toplam 15 bin 947 işletme faaliyet göstermiştir. Bu işletmelere yıl içerisinde 22 bin 103 adet denetim yapılmıştır. Yapılan denetimlerde uygunsuzlukları saptanan 406 işletmeye toplam 1 milyon 322 bin 732 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2016 yılında ilimizde 3 bin 15 ton kuru, 813 ton sıvı formda zirai ilaç kullanımı ile 127 bin 745 ton gübre kullanılmıştır. Manisa genelinde faaliyet gösteren 395 zirai ilaç bayisine bin 377 adet, 226 zirai mücadele alet makine bayisine 296 adet, 50 zirai mücadele alet makine üreticisine 73 adet, 490 gübre bayisine 490 adet denetim yapılmıştır" dedi.

Kanatlı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Manisa'da 821 İşletmede; bin 590 adet broiler, 153 yumurtacı, 62 hindi, 155 damızlık olmak üzere bin 898 adet kümes bulunduğunu belirten Öztürk, "Bu kümeslerde, 11 milyon 462 bin 167 yumurtacı ve 27 milyon 320 bin 280 broiler tavuk ile 706 bin 754 adet hindi bulunmaktadır. 2016 yılında 83 bin 250 adet suni tohumlama yapılmıştır. İlimizdeki hayvan mevcudumuz ise 125 milyon 903 bin 203 kez sağlık taramasından geçmiştir. 570 bin adet şap aşısı, 411 bin adet ppr aşı, 48 bin 800 adet s-19 aşı, 20 bin 500 adet kuduz aşısı, 220 bin adet rev-1 aşı dağıtılarak kullanımı sağlanmıştır. 72 bin adet büyükbaş, 343 bin 500 adet küçükbaş hayvana küpe takılmıştır. İlimizde mevcut 13 mezbahada 38 bin 421 adet büyükbaş, 96 bin 545 adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Genel anlamda 2016 yılının ilimiz tarımı açısından olumlu geçtiğini vurgulayan Metin Öztürk, "Yıl içerisinde yaşanan olumsuz doğa koşulları neticesinde ürünleri zarar gören çiftçilerimizin, yaptırmış oldukları Tarım Sigortası sayesinde zararlarının büyük bir kısmı karşılanmıştır. Doğal afetlerden en az şekilde etkilenmek için çiftçilerimizin ürünlerini mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını öneriyoruz. İlimizden 2016 yılında toplam 519 bin 869,59 ton ihracat yapılmıştır. Ana ihraç ürünümüz olan çekirdeksiz kuru üzüm 138 bin 101 ton, taze üzüm 130 bin 157 ton, taze kiraz 42 bin 924 ton, taze domates 7 bin 980 ton, kuru domates 4 bin 161 ton, zeytin ise 2 bin 516 ton olarak ihraç edilmiştir" dedi.



2017 yılı hedefleri açıklandı

2017 yılı hedeflerine ilişkin görüşlerini de aktaran İl Müdür Vekili Öztürk; "Üzüm üretiminde Türkiye lideri olan Manisa'da, üretilen üzümün kalıntısız, sağlıklı ve güvenilir olmasına yönelik çalışmalarımızı artıracağız. Katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek modern meyvecilik geliştirilerek, entegre meyvecilik modeli teşvik edilecektir. Dünyanın birinci sınıf tarım arazileri arasında gösterilen Gediz Ovasında vahşi sulamadan vazgeçilip, kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçilmesi teşvik edilecektir. İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamalarına göre üretim yapılan alanlar artırılacak, yeni kurulacak zeytinyağı tesislerinin soğuk teknik kullanması teşvik edilecektir" diye konuştu.

Verimi yüksek kültür ırkı hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Metin Öztürk, "Önümüzdeki süreçte Manisa'nın proje oluşturma kapasitesini yükseltecek eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında sağlanan kaynaklar ile; et, süt, su ürünleri, meyve-sebze, arıcılık, yerel ürünler, kırsal turizm konularında üretim, işleme ve pazarlamaya yönelik projeleri destekleyeceğiz. Arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandıracağız" dedi.

(AY-Y)



27.01.2017 10:22:59 TSI

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