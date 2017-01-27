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Ahlat'ta 13 işletme daha açılıyor

27 Ocak 2017 Cuma, 10:19
Ahlat'ta 13 işletme daha açılıyor
Ahlat'ta 13 işletme daha açılıyor
- Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosunun hazırladığı 13 proje daha onaylandı

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanan 13 proje, KOSGEB tarafından destekleme kapsamına alındı.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimcilik belgeleri Ahlat Esnaf Odası tarafından verilen ve Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak sunumu yapılan ve onay alan 13 projenin aldığı destek miktarının toplamda 841 bin TL olduğu belirtildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat'ta ticaret sektörüne 13 işletme daha eklediklerini belirterek, "Esnaf odamız tarafından girişimcilik belgesi verilen ve proje ofisimiz tarafından hazırlanan projelerle Ahlat'ta ticaret sektörüne 13 işletme daha ekledik. Yeni işletmelere bol kazançlar diliyorum. İlerleyen günlerde yeni iş yerlerini bizzat ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunacağım. Bundan sonra iş yeri kurmak isteyen ve mevcut iş yerini geliştirmek isteyen esnaflarımıza Proje Koordinasyon Bürosu olarak proje hazırlama hizmeti vermeye devam edilecektir" dedi.
(SAD-MSA-Y)

27.01.2017 10:24:40 TSI
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