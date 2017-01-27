YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sömestirde film keyfi devam ediyor

Sömestirde film keyfi devam ediyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yorucu ders maratonuna verilen 2 haftalık aranın keyfini çıkarmak isteyen öğrencilerin adresi Adana Optimum AVM'de indirimli sinema keyfi devam ediyor. Çocukları ile alışveriş merkezini ziyaret eden aileler, her çarşamba sunulan indirimden yararlanarak, vizyon filmlerini 8 TL'ye izliyor.

Her yaş ve gelir grubundan insanın sinema salonunda film izlemesinin hedeflendiği kampanyaya sömestir tatilinde ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Vizyona yeni giren filmleri, tüm dünya seyircileri ile aynı anda, üstelik indirimli fiyatla izlemek isteyen sinemaseverler, salonları dolduruyor.

(ELF-Y)



27.01.2017 10:23:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER