27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de 130 köy yolu kapandı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:22
Düzce'de 130 köy yolu kapandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 130 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Düzce genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından merkezde 9, Akçakoca'da 14,Cumayeri'nde 7, Çilmli'de 5, Gölyaka'da 12 ve Gümüşova'da 9, Kaynaşlı'da 9,Yığılca'da 34 olmak üzere toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı.
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
(AY)

27.01.2017 10:26:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Batı Karadeniz sahilinde telef olmuş dana bulundu
YEREL

BATI KARADENİZ SAHİLİNDE TELEF OLMUŞ DANA BULUNDU
Düzce'de peyzaj çalışmaları devam ediyor
YEREL

DÜZCE'DE PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL

KERESTE ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Vali taşıyıcı esnafını ziyaret etti
YEREL

VALİ TAŞIYICI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
EMİT Fuarında Düzce Standı büyük ilgi gördü
YEREL

EMİT FUARINDA DÜZCE STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Keskin'den Evet Kampanyasına videolu destek
YEREL

KESKİN'DEN EVET KAMPANYASINA VİDEOLU DESTEK
Düzce Belediyespor Sporcusu Bozan Paris'te
YEREL

DÜZCE BELEDİYESPOR SPORCUSU BOZAN PARİS'TE
Özel eğitimde inceleme yapıldı
YEREL

ÖZEL EĞİTİMDE İNCELEME YAPILDI
Düzce Belediyesi kar imleri teyakkuzda
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ KAR İMLERİ TEYAKKUZDA
Albay Özdemir'den Genç Girişimcilere ziyaret
YEREL

ALBAY ÖZDEMİR'DEN GENÇ GİRİŞİMCİLERE ZİYARET