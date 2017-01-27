27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepezli Muhtarlar Bursa'da

27 Ocak 2017 Cuma, 10:23
Kepezli Muhtarlar Bursa'da
Kepezli Muhtarlar Bursa'da

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi Muhtarlar İstişare Toplantısı'na Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ve Kepezli muhtarları katıldı.
Bursa'da düzenlenen 3 günlük organizasyonda Kepezli muhtarlar hizmetleri yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Halkın taleplerini en iyi bilen ve mahallelerinin sorunlarına çözüm bulmak için birebir Başkan Tütüncü ile konuşma fırsatı bulan muhtarlar, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle de çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bilecik Valiliğine ziyaret
Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Bilecik ziyaretinde, Kepez Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Bilecik'in tarihi mekanları hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte Şeyh Edebali Türbesi ve Söğüt İlçesi'nde bulunan Dursun Fakıh, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Ertuğrul Gazi Kuyulu Cami'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Eğitim ve Bursa gezileri
Düzenlenen organizasyonda muhtarlara "Seçilmişliğin Gücü, Vatandaş ile İletişim ve Genel Protokol Kuralları" konulu eğitim seminerleri verildi. Eğitim seminerlerinin yanı sıra muhtarlar Bursa'da şehir gezileri ile tarihi mekanları ve şehir müzelerini gezerek eserleri yerinde görme fırsatı buldu.
Kepez'in muhtarları ile güzel bir hafta sonu geçirmek için düzenlenen organizasyon hakkında düşüncelerini aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Geziler ziyaretler son derece anlamlı. Osmanlı'nın bir anlamda ulu medeniyet çınarının tohumunun toprağa bıraktığı Bilecik, Söğüt'te ve Bursa'da Osmangazi'nin, Orhangazi'nin ve onların ataları olan Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali'nin ve Emir Sultan'ın, huzurundaydık. Onların yapmış oldukları eserleri ortaya koymuş oldukları düşünceleri geliştirdikleri fikirleri orada görme imkânımız oldu" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

27.01.2017 10:27:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ünlü turizmciden 'Evet' kampanyasına destek
YEREL

ÜNLÜ TURİZMCİDEN 'EVET' KAMPANYASINA DESTEK
Akdeniz Yükseliş Koleji'nden üç şampiyonluk
YEREL

AKDENİZ YÜKSELİŞ KOLEJİ'NDEN ÜÇ ŞAMPİYONLUK
Muratpaşa Belediyespor'un Avrupa hedefi
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESPOR'UN AVRUPA HEDEFİ
Soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
YEREL

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER
Murutpaşa Belediyesi çok amaçlı gösteri merkezi ihalesi yapıldı
YEREL

MURUTPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ İHALESİ YAPILDI
&quot;Yolanta&quot; operasının prömiyeri yapılacak
YEREL

"YOLANTA" OPERASININ PRÖMİYERİ YAPILACAK
Kumluca'da kuralar çekildi
YEREL

KUMLUCA'DA KURALAR ÇEKİLDİ
Serik Belediyespor Sportif Direktörlüğüne Şansal getirildi
YEREL

SERİK BELEDİYESPOR SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜNE ŞANSAL GETİRİLDİ
Muratpaşa Hentbol takımı İzmir seferinde
YEREL

MURATPAŞA HENTBOL TAKIMI İZMİR SEFERİNDE
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı
YEREL

ULUSLARARASI GOLF MAD PRO-AM TURNUVASI BAŞLADI
Antalya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA DEAŞ OPERASYONU
En iyi matematiksel modelleme Antalya'dan
YEREL

EN İYİ MATEMATİKSEL MODELLEME ANTALYA'DAN
Manken Burcu Çağlayan'ın ölümüne ilişkin dava
YEREL

MANKEN BURCU ÇAĞLAYAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA
Antalya'da midibüs devrildi: 13 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI
Alanya'da cinayet
YEREL

ALANYA'DA CİNAYET
EMİTT 21. kez kapılarını açtı
YEREL

EMİTT 21. KEZ KAPILARINI AÇTI
Alanya'da zabıta amirinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL

ALANYA'DA ZABITA AMİRİNİN BULDUĞU CÜZDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Konyaaltı Belediyesi'ne İNGEV ödülü
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NE İNGEV ÖDÜLÜ
Manavoğlu güven tazeledi.
YEREL

MANAVOĞLU GÜVEN TAZELEDİ.
TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları
YEREL

TOBB TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Alanya Belediyesi'nden baca denetimi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN BACA DENETİMİ
Antalya'da yoğun bakım yatak sayısı arttı
YEREL

ANTALYA'DA YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI ARTTI