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Kepezli Muhtarlar Bursa'da



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi Muhtarlar İstişare Toplantısı'na Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ve Kepezli muhtarları katıldı.

Bursa'da düzenlenen 3 günlük organizasyonda Kepezli muhtarlar hizmetleri yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Halkın taleplerini en iyi bilen ve mahallelerinin sorunlarına çözüm bulmak için birebir Başkan Tütüncü ile konuşma fırsatı bulan muhtarlar, aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle de çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.



Bilecik Valiliğine ziyaret

Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Bilecik ziyaretinde, Kepez Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Bilecik'in tarihi mekanları hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte Şeyh Edebali Türbesi ve Söğüt İlçesi'nde bulunan Dursun Fakıh, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Ertuğrul Gazi Kuyulu Cami'ye ziyaret gerçekleştirdi.



Eğitim ve Bursa gezileri

Düzenlenen organizasyonda muhtarlara "Seçilmişliğin Gücü, Vatandaş ile İletişim ve Genel Protokol Kuralları" konulu eğitim seminerleri verildi. Eğitim seminerlerinin yanı sıra muhtarlar Bursa'da şehir gezileri ile tarihi mekanları ve şehir müzelerini gezerek eserleri yerinde görme fırsatı buldu.

Kepez'in muhtarları ile güzel bir hafta sonu geçirmek için düzenlenen organizasyon hakkında düşüncelerini aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Geziler ziyaretler son derece anlamlı. Osmanlı'nın bir anlamda ulu medeniyet çınarının tohumunun toprağa bıraktığı Bilecik, Söğüt'te ve Bursa'da Osmangazi'nin, Orhangazi'nin ve onların ataları olan Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali'nin ve Emir Sultan'ın, huzurundaydık. Onların yapmış oldukları eserleri ortaya koymuş oldukları düşünceleri geliştirdikleri fikirleri orada görme imkânımız oldu" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.01.2017 10:27:27 TSI

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