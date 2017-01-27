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Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Tesisi açılıyor

27 Ocak 2017 Cuma, 10:23
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Tesisi açılıyor
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Tesisi açılıyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi 29 Ocak Pazar günü açılıyor.
Menderes Belediyesi tarafından Cüneytbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada şehit düşen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adının verildiği spor kompleksi, 29 Ocak Pazar günü açılıyor. Tesisin açılışına Çakıroğlu'nun ailesi de katılacak.
7 bin 600 metrekare alanda gerçekleştiren spor kompleksinde her türlü detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Tesiste iki halı saha, bir basketbol sahası, bir tenis sahası, bir sosyal tesis ve bir tartan pist sporseverler için hazırlandı.

"Spora önem veriyoruz"
Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemiz ne yazık ki spor tesislerinden mahrum kalmış bir yerdi. Gençlerimizin spor yapacağı alanlar konusunda sıkıntı vardı. Halı sahası dahi olmayan ilçemize bizim dönemimizde spor kompleksleri kazandırıyoruz. Cüneytbey Mahallemizde çalışmaları tamamlanan spor kompleksimiz ilçemize değer katacak" dedi.

Açılışa davet etti
Tesisin 7'den 70'e herkes için uygun olduğunu kaydeden Soylu, " Tesisimiz spora gönül veren her yaşta insan için. Spor kompleksimiz içerisinde, halı saha, tenis kortu, yürüyüş pisti ve basketbol sahalarını barındırıyor. Projede ayrıca vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri 2 katlı sosyal tesis de bulunuyor. Pazar günü açılışını yapacağımız spor kompleksimize tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.
(MY)

27.01.2017 10:28:01 TSI
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