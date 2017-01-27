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Kaymakam adayı, zeytin topluyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ikamet eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi İlker Atilla dönem arası tatilde zeytin toplayarak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem de harçlığını çıkarıyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çiftçilikle uğraşan, Zafer ve Fatma Atilla çiftinin çocukları İlker Atilla hasat zamanında zeytin toplayarak ailesine yardımcı oluyor. Annesi Fatma Atilla çocuğum kaymakam olacak, ama önce hayatın zorluklarını görsün" diyerek oğlunu motive etmeye çalışıyor.

Zeytin toplayarak hem harçlığını çıkardığını hem de ailesine yardımcı olduğunu ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi İlker Atilla, "çalışmak ayıp değil" dedi.

Atilla; "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okuyorum. Üniversitenin ara döneminde tatile girince Karpuzlu'ya gelerek, ailemle özlemimi gideriyorum. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu dönem zeytinde hasat dönemi. Tatil arası bende zeytin toplayarak aileme yardımcı oluyorum. Çalışmak ayıp değil, çalışmamak ayıp. Hem çalışıyorum, hem de harçlığımı çıkarıyorum. Annem kaymakam olacak bu diyor ama önce okulu bitirmem gerekiyor. Sağ salim okulumu bitirip, vatanıma, milletime hayırlı bir şekilde hizmet etmek istiyorum" dedi.

(OD-MB-Y)



27.01.2017 10:34:35 TSI

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