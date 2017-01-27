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Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

27 Ocak 2017 Cuma, 10:31
Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te yapılacak yeni tesis çalışmaları nedeniyle bazı yerleşim alanlarına elektrik verilmeyecek.
Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğünde yapılan açıklamada, 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Bakırcılar, Kuyumcular ve Helvacılar çarşılarında, 28 Ocak 2017 tarihinde 08:00 ile 11:00 saatleri arasında Sakarya, Ülkü, İnönü, Batı ve Karakol mahallelerine elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
(MND-MP-Y)

27.01.2017 10:36:34 TSI
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