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ŞirehanGroup Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas

- "Dünya çapında fuarlar için gerekli potansiyelimiz var"

- "Gaziantep, dünyanın fuarlar merkezi olabilir"

- "188 Ülkeyle Ticaret Yapıyoruz"



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GAZİANTEP (İHA) - ŞirehanGroup Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas, fuarların kent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını, ancak fuar sektöründeki potansiyelin yeterince kullanılamadığını söyledi.

Ortadoğu'nun en önemli sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep'in, 188 ülke ile ticaret yaptığını belirten Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas, "Gaziantep, deyim yerindeyse tüm dünya ile ticaret yapıyor. Ülkeler arasındaki ticaret köprüleri, turizmin gelişmesi için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatları yeterince değerlendirdiğimiz söylenemez. Gaziantep olarak dış ticarette yakaladığımız bu potansiyeli fuarlar aracılığıyla turizm sektörünün gelişmesinde de kullanabiliriz" dedi.

Ortak Akılla Yol Haritası Çıkarılmalı

Gaziantep'te dünya çapında fuarların düzenlenmesi için gerekli potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Eyyüp Kavas, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için tüm kentin ortak akılla hareket etmesinin önemine değindi. Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkan Eyyüp Kavas, "Bir fuar, kısa süreli de olsa onlarca sektörde canlılığa yol açıyor. Gaziantep'e gelen misafiler otellerde kalıyor, taksiye biniyor, lokantalarda yemek yiyor, giderken de Gaziantep'e özgü hediyelik ürünlerle şehrimizden ayrılıyorlar. Kent ekonomisini doğrudan ilgilendiren bu konuda, tüm kurum ve kuruluşların ortak hareket ederek Gaziantep'i dünyanın fuarlar merkezi haline getirmesi için yol haritası hazırlaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Gaziantep'e Gelmek İçin Çok Neden Var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlattığı, "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasını çok önemsediklerini vurgulayan Kavvas, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, sektörümüze gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı' kampanyasını çok önemsiyoruz. Kampanya son derece başarılı oldu. Ancak bu kampanya tek başına yeterli değil. Diğer kurum ve kuruluşların da bu kampanyaya destek olması, ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Elbette insanların Gaziantep'e gelmesi için çok neden var. Gastronomimiz başlı başına insanları buraya getirmek için yeterli bir neden. Ancak, mevcut tarihi, doğal ve kültürel değerlerimiz ile gastronomimizin yanına bir de fuarları eklersek, insanları şehrimize getirmek daha da kolaylaşacaktır. Diğer taraftan sanatsal ve sportif etkinlikler de turizmin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Şehir olarak, gerek sanat, gerekse de sportif etkinlikleri desteklememiz, teşvik etmemiz turizmin gelişimini hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yatırım Ve Tanıtım Çok Önemli

Turizmin gelişmesi için altyapı yatırımlarının ve tanıtımın çok önemli olduğunu vurgulayan Eyyüp Kavas, konaklama tesisleri anlamında özel sektörün her türlü ihtiyacı karşılayacak yatırımları bulunduğunu ifade etti. Belediyelerin de turizmin gelişmesi için önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini kaydeden Kavas, Ortadoğu Fuar Merkezinin daha da genişletilmesi, hatta yeni bir fuar merkezinin yapılmasını istedi. Çölün ortasında bulunan Dubai'nin dünyanın en önemli turizm ve ticaret merkezi haline geldiğini belirten Kavas, "Dubai örneğini çok iyi incelemeli ve örnek almalıyız. Çölün ortasındaki bir kent bugün dünya turizmine yön veriyorsa, biz neden başarmayalım. Ancak, bunu başarmak için her türlü altyapı yatırımlarını tamamlamalı ve turizmin gelişimini sadece kent değil, ülke politikası haline getirmeliyiz. Yatırımların yanında tanıtım da çok önemli. Adeta topyekün bir seferberlik anlayışı ile Gaziantep'i, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri haline getirebiliriz. Bu potansiyel var. Önemli olan doğru politikalarla, doğru bir yol haritası ile bu potansiyeli harekete geçirmektir" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



27.01.2017 10:39:31 TSI

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