YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Forum Kayseri'de Hediyelerle Dolu Sürpriz Oda

Forum Kayseri'de Hediyelerle Dolu Sürpriz Oda



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Şehrin çekim merkezi Forum Kayseri, alışveriş yaptıkça kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 23 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Forum Kayseri içerisinde kurulacak odaya girmeye hak kazanıyor. Odada bulunan ürünlerin toplam fiyatına en yakın tahmini yapan kişi oda dolusu hediyeyi kazanacak.

Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, kazandıran kampanyalarına devam ediyor. 23 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, hediyelerle dolu odaya giriş davetiyesi almaya hak kazanacak.

Tahmin Et, Kazan! kampanyası kapsamında kurulacak odaya 11 ve 12 Şubat tarihlerinde girecek ziyaretçiler, belirlenen süre içerisinde odada bulunan ürünlerin toplam fiyatlarını tahmin etmeye çalışacak.Etkinlik sonunda ürünlerin toplam tutarına en yakın tahmini yapan ziyaretçi belirlenecek. Benzer tahminde bulunanlar olursa, en değerli ürün veya ürünlerin fiyatlarına en yakın tahminde bulunan yarışmacı,oda dolusu hediyeleri kazanacak.

10.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılmak isteyen ziyaretçilerin fişlerini Danışma Masası'na onaylatması ve karşılığında katılım davetiyesi alması gerekiyor.

(SK)



27.01.2017 10:41:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER