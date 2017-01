YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ataşehir Watergarden İstanbul'da organik pazar

İSTANBUL (İHA) - Ataşehir Watergarden İstanbul'da her Cumartesi taze pazar katında kurulacak organik pazar ile vatandaşlara sağlıklı yaşam imkanı sunuluyor.

Mevsiminde üretilen en doğal taze sebze, meyve ve daha birçok ihtiyacın karşılanabileceği Watergarden İstanbul mini organik pazarı, her Cumartesi yepyeni ve en taze ürünlerini misafirleri ile buluşturacak. Organik pazarda doğrudan üreticisinden gelen sertifikalı ürünler, organik ve sağlıklı yaşam meraklılarına sunulacak. Organik pazarda taze mevsim sebze ve meyveleri, kuruyemiş çeşitleri, bakliyatlar, zeytinyağı, sirke, bal, reçel, et ve süt ürünleri, ekmek çeşitleri, unlu mamüller, makarna, çay, kahve, temizlik ve kozmetik ürünleri gibi pek çok ürün olacak.

Anadolu Yakası'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Watergarden İstanbul, 28 Ocak itibari ile her Cumartesi organik pazar ile misafirlerine sağlıklı yaşamın kapılarını aralayacak.

27.01.2017 10:41:39 TSI

