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AK Partili kadınlardan esnaflara ziyaret



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve yönetim kurulu üyeleri Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve AK Partili kadınlar, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yiğen'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Kula AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, AK Parti Kadın Kolları başkanlığına yeni atandığını söyleyerek, "AK Parti hükümetlerimiz esnaf ve sanatkarların derdiyle dertlenmekte, sıkıntılara çözüm bulmak için onlarla birlikte çalışmaktadır. AK Parti iktidarı olarak esnaf ve sanatkarları çok önemsiyoruz. Onların sorunlarının ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kula Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Esnaf ve Sanatkarlarımız yaklaşık bin yıllık ahilik geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Bu gelenek onlarda müşteri velinimetimizdir şiarını geliştirmiştir. Bir sokakta bulunan esnaf, o sokağın aynası gibidir" diye konuştu.

(HY-AY-Y)



27.01.2017 10:43:50 TSI

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