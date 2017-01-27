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Ankara Büyükşehirden 158 bin aileye yardım

27 Ocak 2017 Cuma, 10:42
Ankara Büyükşehirden 158 bin aileye yardım
Ankara Büyükşehirden 158 bin aileye yardım

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Sosyal yardım hizmetleriyle Türkiye'deki birçok belediyeye de örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 158 bin aileye yardım elini uzattı.
İçerisinde çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım paketleri, ekipler tarafından 25 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı. İhtiyaç durumuna göre yılda 2-3 kez ailelere ulaştırılan paketler bizzat hak sahibinin konutlarına teslim edilirken, olası bir karmaşanın da önüne geçildi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, maddi durumu yetersiz olan aileler için bu yardım paketlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bugüne kadar 1 milyon 684 bin 878 aileye yardım ulaştırıldığını bildirdi. Bir takımı 62,5 kilo ağırlığında 5 paket halinde olmak üzere bir yılda 300 bin takım gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını belirten yetkililer, bugüne kadar 4 milyon 658 bin 650 takım gıda ve temizlik malzemesi yardım yaptıklarını ifade ettiler.
Sosyal yardımlar, Ankara il sınırlarında yaşayan ve Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre yoksulluk sınırı altında olan vatandaşlara belli kriterler değerlendirildikten sonra elden yapılıyor. Yardım almak isteyen Başkentliler, nüfus cüzdanı ve fakirlik ilmühaberi ile Etlik Osmanlı İş Merkezi, Çubuk ve Sincan'daki başvuru merkezlerinden birine şahsen başvuru yapıyor. Şahsen başvuramayacak durumda olan engelli, yatalak ya da yaşlıların kayıtları görevli personel tarafından evinde alınıyor. Başvuru sahiplerinin formları doldurmasından sonra SGK ve aile beyanı için nüfus taraması yapılıyor ve sonuçların ardından bilgi işlem sistemine kesin kayıt giriliyor. Elektronik sisteme dahil olan başvuru sahibinin bundan sonraki tüm aşamalarda değerlendirmeleri dijital ortamda toplanıyor. Değerlendirme kriterlerine göre başvuru sahibine puan veriliyor. Evdeki okuyan/okumayan çocuk durumu, kiracılık, engellilik, anne veya babanın olmaması, doğal afete uğrama, şehit ailesi veya gazi olmak, ailede askerlik yapan birisinin bulunup bulunmaması gibi konular üzerinden yapılan hesaplama sonucunda başvuru sahibinin gerekli puanı alması halinde yerinde incelemeye geçiliyor. Yerinde inceleme memurları, her gün sistemin ikametgâh bilgilerine göre düzenlediği adreslere giderek, gerekli araştırmaları yapıyor. Memurların verdiği olura göre de başvuru sahibi yardım almaya hak kazanıyor. Bir sonraki aşamada da yardım almaya hak kazanan adreslere BELSO soğuk hava depolarından çıkan kamyonlarla sırasıyla dağıtımlar başlıyor. Her eve paketlenmiş kolilerle çaydan sabuna, reçelden peynire kadar pek çok malzeme vatandaşa ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinin 20 ekibinin her gün ailelere dağıttığı yardım kolileri içerisinde 2 kg sofralık zeytin, 2 kg beyaz peynir, 1,6 kg domates salçası, 1,5 kg sofralık tuz, 10 kg makarna, 5 litre sıvı yağ, 5 kg un, 2 kg arpa şehriye, 1 kg sarı üzüm, 3 kg siyah çay, 6 kg toz şeker, 4 kg reçel, 2 kg tahin helvası, 5 kg pirinç, 2 kg kuru fasulye, 2 kg nohut, 2 kg pilavlık bulgur, 750 gr tuvalet sabunu, 700 gr banyo sabunu, 3 kg çamaşır deterjanı, 1,5 kg sıvı bulaşık deterjanı gibi malzemeler bulunuyor. Yardım başvuru noktaları ise şöyle:
"Etlik Osmanlı İş Merkezi: Etlik Caddesi No: 3 Kat: 1 - Telefon: 321 08 06
Mareşal Çakmak Mah. Lise Cad. No:5/9 Sincan - Telefon: 276 22 31
Yavuz Selim Mah. PTT Cad. 7/A Çubuk - Telefon: 837 99 29"
(SLCK-CC-Y)

27.01.2017 10:47:16 TSI
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