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ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey:

27 Ocak 2017 Cuma, 10:46
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey:
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey:
- "Fransa 1915 Ermeni faşizmine 'hayır' demiştir"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin maddi ve siyasi baskılarla Fransa Parlamentosundan onaylatarak geçirdiği sözde Ermeni soykırım tasarısına, Fransa Anayasal Mahkemesinin 'hayır' diyerek, bu insan hakları ihlali olan suç tasarısı kararını iptal ettiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, adaletin Ermeni lobisi için yabancı bir olgu olduğunu ve birilerinin de bunu onlara hatırlatmasının iyi olduğunu söyledi. Gülbey, "Ermeni lobisi, siyasilerin iradelerini satın alabilir veya siyasi menfaatlerle kandırabilir ama hukuk her zaman adaletten taraf olmalıdır. Fransa Parlamentosunda bulunan milletvekilleri insan haklarını, gerçek yaşanmış tarihi ve adaleti unutup Ermeni faşizmine hizmet edercesine sözde 1915 Ermeni soykırımı tasarısına 'evet' oyu kullanarak milli meclisten geçirseler de, Fransa hukuku bu yanlış faşist düşünceye 'hayır' demiştir. Fransa Anayasa Mahkemesi üyeleri hem gerçek yaşanmış tarihin çaptırılmasına engel olmuşlardır hem de Fransa tarihine bu kara leke olacak yanlış karardan Fransa'yı kurtarmışlardır. ASİMDER olarak dünya tarihi ve insanlık adına Fransa Anayasa Mahkemesi üyelerine teşekkür ederiz" dedi.

"Doğu Perinçek, 1915 olaylarında Türkiye'nin elini güçlendirmiştir"
Fransa Anayasa Mahkemesinin kararlarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Perinçek Davası'ndaki kararını göz önünde bulundurduğu değerlendirilmesinde bulunan Gülbey, "Doğu Perinçek'in Ermeni iddialarına ilişkin açıklamaları sonrasında İsviçre'de mahkum olan Perinçek'in yaptığı başvuruyla ilgili olarak, İsviçre'nin, 'İnsan hakları ihlalinde bulunulduğuna' hükmetmesi yönünde karar alınması Türkiye'nin elini güçlendirmiştir. Bundan sonraki hedef diğer sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmiş ve ceza yasası kararı çıkartan Avrupa ülkeleri olmalıdır" şeklinde konuştu.
(MSA-SÜ-HA-Y)

27.01.2017 10:50:28 TSI
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