Kaymakam Güven'den AK Parti'ye ziyaret
(Fotoğraflı)
Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula Kaymakamı Osman Güven, AK Parti Kula İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Kula Kaymakamı Osman Güven ilçede başladığı iade-i ziyaretler kapsamında AK Parti Kula İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kaymakam Güven, İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Kaymakam Güven ziyarette ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alarak, İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ilçe sorunları ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaymakam Osman Güven'in ziyaretini değerlendiren Palabıyık, ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek "Sayın Kaymakamımızla İlçe Başkanı olarak zaten diyaloglarımız samimi bir çerçevede devam etmektedir. Kula'nın birçok sorununu görüştük. Önerilerimizi anlattık. Umarım sayın Kaymakamımızda ziyaretten memnun kalmıştır" dedi.
(HY-AY-Y)
27.01.2017 10:51:06 TSI
NNNN