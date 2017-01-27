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Turizm sektörü işbirliğine gidiyor



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İZMİR (İHA) - Egeli turizmciler, İzmir ile bölge turizminin geliştirilmesi ve sektörün sorunlarının çözümü için işbirliği yapacak. Otelciler, acentalar ve turist rehberleri, turizm sektörünün dar boğazdan çıkabilmesi için ortaklaşa hareket edecek, tanıtım etkinliklerine birlikte katılacak.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölgesel Yürütme Kurulu'nu ziyaret etti. İşler'in ziyaretine ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan ve ETİK üyesi Serkan Eraslan da katıldı. ETİK yöneticileri, ziyarette TÜRSAB Ege BYK Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, TÜRSAB Ege BYK Genel Sekreteri Ali Yaramışlı, TÜRSAB Ege BYK üyeleri Engin Ceylan ve Arın Büyükaltıntaş ile bir araya geldi. 19 Aralık 2016 günü yapılan seçimle göreve gelen TÜRSAB Ege Bölgesel Yürütme Kurulu'nu kutlayan ETİK Başkanı Mehmet İşler, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. ETİK ve TÜRSAB Ege BYK yöneticileri, genelde turizm, özelde konaklama sektörünün ve turizm acentelerinin sorunlarını ele aldı.



"Döviz girdisinin yüzde 11,5'u turizmden"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Turizm sektörünün paydaşları olarak ortak sorunlarımızın çözümü konusunda işbirliği yapmalıyız" dedi. Dar boğazdaki İzmir ve bölge turizmini geliştirmek yolunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan İşler, şunları söyledi:

"İzmir'in döviz girdisinin yüzde 11,5'u turizm sektöründen geliyor. İstihdamın yüzde 9'unu turizm sektörü sağlıyor. İç piyasadaki turizm hareketliliğinden İzmir'in aldığı pay yüzde 15. Bu payı yüzde 25'e çıkarmalıyız. Bunun için İzmir'i daha çok gündeme getirecek tanıtım etkinliklerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Konaklama sektörü ve acentalar olarak İzmir için birlikte projeler geliştirelim. Ortaklaşa çalışalım, işbirliği yapalım, güçbirliği içinde olalım."



"Direkt uçulan kentlere öncelik verilmeli"

ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan da İzmir'in yurt dışı tanıtımında direkt uçulan kentlere öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. 33 havayolu şirketinin Adnan Menderes Havalimanı üzerinden 23 ülkedeki 50 havalimanına direkt uçtuğunu hatırlatan Tercan, "İzmir'in sahip olduğu zenginlikler ve özellikler, bu kentlerde yapılacak roadshow'larla anlatılabilir. Başta Almanya olmak üzere 23 ülkeye gerçekleşen direkt uçuşları İzmir'e turist getiren uçuşlara dönüştürebilmeliyiz" dedi. ETİK yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden TÜRSAB Ege BYK Başkanı İsmail Hakkı Karadeveci, sektörün içinde bulunduğu dar boğazdan çıkabilmesi için ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Karadeveci, "İzmir ve bölge turizmi için birlikte çalışalım. Tanıtım etkinliklerinde otelciler ve turist rehberleriyle ortaklaşa hareket edelim. Sesimizi ortaklaşa duyuralım. Kamuoyunu bilgilendirelim, kamuoyu oluşturalım" diye konuştu.

(MY)



27.01.2017 10:51:31 TSI

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