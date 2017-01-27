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Van'da istişare toplantısı



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VAN (İHA) - Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde istişare toplantısı yapıldı.

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Müdürü Seyfi Bozçelik, il müdür yardımcıları ve kuruluş müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda kuruluş müdürlerinin faaliyetleri, planları, talepleri ve 2017 yıllık çalışma planları değerlendirildi. Kuruluşların sorunları ile yapılması planlanan proje ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Müdürü Seyfi Bozçelik; kuruluşlarında hizmet alan kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireyler hakkında ve hizmet veren kuruluşlarla ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda, 2017 yılı boyunca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliği içerisinde çalışmaları kararlaştırıldı.

(MSA-Y)



27.01.2017 10:53:36 TSI

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