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'Referanduma evet' kampanyasında Başkan Akdoğan tüm Niğdelilere seslendi



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Haber : Mücahit Bilgi

Kamera : Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - 'Referanduma evet' kampanyasında Başkan Akdoğan'dan tüm Niğdelilere seslendi.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı 'Referanduma evet' kampanyasına Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da katıldı.

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek vermişti.

Sosyal medyada da çok konuşulan kampanyaya Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da katıldı. Başkan Akdoğan, " Ulukışla Belediye Başkanım Ali Uğurlu mesajını aldı. Ben de sana Şehidimiz Ömer Halisdemir meydanından sesleniyorum. Ben de kalkınmış Türkiye için, demokrasi için ben de varım. Buradan yine seslenmek işitiyorum. İl Başkanımız Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanımız Bülent Küçüktuna ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Şevket Katırcıoğlu sizlerde var mısınız? Tüm Niğdeli hemşehrilerime sesleniyorum. Türkiye'miz için geleceğimiz için yeniden büyük Türkiye için sizlerde var mısınız?'' şeklinde konuştu.

(MB-YE-SK)



27.01.2017 10:53:42 TSI

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