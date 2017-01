YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilere UNESCO kenti tanıtılacak

Öğrencilere UNESCO kenti tanıtılacak



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Güzel "Selçuk'ta Yaşamak"projesi kapsamında Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Selçuk Belediyesi'nin her daim eğitime destek olduğunu belirten Başkan Bakıcı, geçen yıl olduğu gibi Selçuklu öğrencilerin yaşadığı ilçeyi tanıması amacıyla bu yılda yine gezi programı düzenleneceği müjdesini verdi.

Eğitime verilen desteğin tüm projelerin üstünde bir önem arz ettiğini ifade eden Başkan Bakıcı, "Müdürlerimizle eğitimle ilgili çalışmalarda birlikte hareket edebilmek, belediyemizin bu çalışmalara hangi noktada destek vereceği üzerine her zaman görüş alış verişinde bulunuyoruz. Bu anlamda da geçen yıl başlattığımız " Selçuk'ta Yaşamak Projesi" kapsamında 850 öğrencimiz Efes Antik Kenti, Efes Arkeoloji Müzesi, Meryem Ana Evi'ni, Saint Jean'ı, İsabey Camii gibi değerlerimizi gezme fırsatı buldu. Projenin amacı gençlerimizin çocuklarımızın yaşadıkları ilçeyi tanıtmaktır" dedi.



"Selçuk'u tanıtmak görevimiz"

UNESCO Kenti olan Selçuk'u tarihi değerleriyle birlikte özellikle gelecek nesillere tanıtmak gibi önemli bir sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Bakıcı, " UNESCO'nun talepleri arasında bu topraklarda yaşayan insanların; bu yerlerde yaşamın ne anlama geldiğini bilmeleri, orada bulunan eserler ile ilgili bilgi sahibi olmaları da var.Bu çalışmayla çocuklarımızı sahiplenerek, bölgelerini daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Başta milli eğitim müdürümüz olmak kaydıyla halk eğitim merkezi ve diğer okul müdürlerimizle birlikte kaymakamlığımız önderliğinde bu projeyi yine bu sene gerçekleştirmek istiyoruz " ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1123 öğrenci ve halk eğitim kursiyerininSelçuk'u tanıma yönünde isteği olduğunu ifade eden Başkan Bakıcı; "Okullar Hayat Olsun" ve "Selçuk'ta Yaşamak" Projeleri Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle devam ettirdiğimiz önemli projelerdendir. Bu projelerin devamı gelecektir. Eğitime desteğimiz çok daha güçlü bir şekilde artarak devam edecektir" dedi.



"Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz"

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ise Başkan Bakıcı'ya eğitim projelerine verdiği destek için çok teşekkür ederek;" Birlikte daha güzel eğitim projelerine imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitim Merkezi Müdür Mustafa Güzel ise;"Geçen yıl başladığımız projede Sayın Başkanımızın verdiği ulaşım desteği projenin başarıya ulaşmasında en önemli etken oldu. Bu yıl yeniden projeyi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımıza ve Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(MY)



27.01.2017 10:57:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER