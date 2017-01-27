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Trabzon'da karla mücadele



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele çalışmaları da sürüyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Yomra Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için sabahın ilk saatlerinde, Demirciler ve Özdil Mahallelerine çıkan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu çalışmaları yerinde inceledi.

Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı en yüksek mahallemizde 70 cm'ye kadar ulaştı diyen Başkan Sağıroğlu, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Deneyimli ekibimiz ve güçlü makina parkımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 mahalle yolumuz ulaşıma kapalı. İlk etapta ana arterler olarak ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. 1-2 saat içerisinde kapalı olan tüm mahallelerimize ulaşımı sağlarız. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gece gündüz çalışıp, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.

(EK-Y)



27.01.2017 11:00:31 TSI

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