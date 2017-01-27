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Mesleki yeterlilik belgesi alacaklar dikkat

27 Ocak 2017 Cuma, 10:59
Mesleki yeterlilik belgesi alacaklar dikkat
Mesleki yeterlilik belgesi alacaklar dikkat
- Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş:
- "Yetki alan kuruluşlar, Türkiye'nin her yerinde sınav yapabilirler"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA)  Van'ın Tuşba ilçesindeki Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş, Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi olan firmaların Türkiye'nin her yerinde sınav yapma ve belge verme imkânlarına sahip olduklarını söyledi.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 48 meslek grubunda 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' alma zorunluluğu getirilmesinin ardından, belgeyi nerede nasıl alacaklarını bilmeyen vatandaşlar çıraklık eğitim merkezlerine akın ediyor. Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Akdaş, Türkiye'de mesleki yeterlilik konusu ile alakalı yapılan çalışmaların son yıllarda oldukça önem kazandığını belirterek, "Çünkü çalışma hayatında özellikle de tehlikeli meslek grubuna giren vatandaşların mağduriyetleri üzerine, ortaya çıkan iş kazalarını asgari seviyeye indirmek ve kaliteli eleman yetiştirilmek amacıyla bu mesleklerde çalışan vatandaşlara yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 5544 MYK Yasası ile zorunlu hale getirildi. Bunlar 48 alan olarak belirlendi. Bu meslek dalları tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak gruplandırıldı" dedi.
Mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin belirlenen mesleklerde çalıştırılamayacağını ifade eden Akdaş, "Bu yasanın yanında 3358 sayılı Yasa ile tanımlanan mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık, ustalık belgesi eğitimleri neticesinde ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde meslek lisesi diploması alan kişiler bu belgeden muaf tutuluyor" diye konuştu.
Yüzlerce vatandaşın kendilerine başvurduğunu belirten Akdaş, kendilerinin bu belgeyi vermeye yetkili olmadıklarının altını çizerek, "Belirlenen iki sınıfın dışında kalan tüm ustalarımız mutlaka mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadırlar. Peki, ustalarımız bu belgeyi nerede ve nasıl alacak? Bu belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nın (TÜKAV) akredite ettiği ulusal belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak olan sınavlar neticesinde verilecektir. Yani bu belgeleri mesleki eğitim merkezlerinin verme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Başarılı olan ustalara paraları iade edilecek"
Mesleki yeterlilik belgesi için yaklaşık olarak 400 TL gibi bir para ödendiğini belirten Akdaş, "Burada şöyle bir detay da var. Bu belge için ödenen ücret başarılı olan ustalarımıza işsizlik fonundan geri ödenebilecek. Yetki alan kuruluşların Türkiye'nin her yerinde sınav yapma imkânları var. Kanun böyle bir kolaylık sağlıyor. Eğer ilimizde de bir altyapı oluşturabilirsek, bu sınavları Van'da da yaptırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Belgesi olmayan her kişi için 500 TL para cezası var"
Sınava girmek için istenen tek kriterin okur-yazar olmak ve söz konusu meslekte çalışmak olduğunu da sözlerine ekleyen Veysel Akdaş, "Bunun yanında bizler de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara giren meslekler için 40 saatlik bir kurs başlattık. Bu kurs sınava hazırlık noktasında önem arz etmektedir. Bu belge sahibi olmayanları çalıştıran işverenlerimize de kanunda her kişi için 500 TL'lik bir idari para cezası hükmü bulunmaktadır" diye konuştu.
(MD-MSA-Y)

27.01.2017 11:03:58 TSI
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