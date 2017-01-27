YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bin Çocuk Korosu eğitimlerine devam ediyor

Bin Çocuk Korosu eğitimlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, yarıyıl tatilinde de çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin çocuklar için yürüttüğü çalışmalar arasında önemli bir yeri olan Bin Çocuk Korosu, müzik eğitimine aralıksız devam ediyor. 2017-18 eğitim ve öğretim yarıyılını tamamlayan çocuklar, tatilde de nota bilgisi, solfej, işitme gibi teknik derslere devam ediyor. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Bin Çocuk Korosu'nda şan dersleri de alan çocuklar, ilgi duydukları enstrümanı çalıyor. Mart başında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Bahar Konseri" verecek olan Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu, konsere hazırlanmanın heyecanını yaşıyor. Öte yandan öğrenim yaşamına müzikle devam etmek isteyen öğrenciler, birebir ya da grup halinde aldıkları derslerle konservatuar sınavlarına da hazırlanıyor.

(SLCK-CC-Y)



27.01.2017 11:10:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER