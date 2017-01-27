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Salihli Beşiktaşlılar Derneği'nden yardım eli



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Beşiktaşlılar Derneği, Sart Mahmut Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve yönetim kurulu üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sart Mahmut Ortaokulu'nda eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere ayakkabıları dağıtılmak üzere okul müdürü Hasan Kaba'ya teslim etti. Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, okula ayrıca kırtasiye yardımında bulundu. Beşiktaşlılar Derneği tarafından teslim edilen ayakkabıların, ihtiyaç sahibi öğrencilere 2. eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte teslim edileceğini ifade eden okul müdürü Hasan Kaba, bu anlamlı yardımlarından ve kırtasiye malzemesi desteğinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek olarak bir sosyal sorumluluk projesini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen "Bu tür sosyal projelerimiz devam edecektir. Amacımız okullarımızda eğitim ve öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yüzlerini güldürmektir. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir" dedi.

(BA-AY-Y)



27.01.2017 11:12:55 TSI

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