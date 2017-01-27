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Tiyatronun duayeni Nutku, yaşarken anıldı

27 Ocak 2017 Cuma, 11:08
Tiyatronun duayeni Nutku, yaşarken anıldı
Tiyatronun duayeni Nutku, yaşarken anıldı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Konak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Emek-Edebiyat Buluşması etkinliğinin bu ayki konuğu Türk tiyatrosunun önemli değerlerinden oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku oldu. Konak Belediyesi'nin Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe İzmir'in tiyatro duayeni Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku, kızı Zeynep Nutku, öğrencileri ve dostlarından oluşan kalabalık bir davetli gurubu katıldı.

Dostları yalnız bırakmadı
Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilciliği ile Vefa İstasyonu işbirliğinde İzmir'in değerli kimliklerini yaşarken anmayı geleneksel hale getiren etkinliğin sunuculuğunu Osman Akbaşak yaparken, etkinlik Yunus Bekir Yurdakul yönettiği ve Prof. Dr. Murat Tuncay, Yrd. Doç. Dr. Özlem Belkıs ile Tiyatro oyuncusu Gürol Tonbul'un Özdemir Nutku'yu anlattıkları söyleşiyle başladı. Gecede Nutku'nun yazdığı şiirlerden oluşan seçki de öğrencileri Burak Talı, Özgür Molla, Çağla Nefesoğlu ve Akın Berk Sağıroğlu tarafından seslendirdi.

"Önemli olan insan olmak"
Adına düzenlenen gece için dostlarına teşekkür eden Özdemir Nutku, "Çok utandım otururken. Başkaları beni övünce ben çok utanıyorum, yerin dibine giriyorum. Aslında olmaması lazım ama ailemiz bizi öyle yetiştirdi. Sizlerle burada olmak ve binim için güzel düşüncelerinize teşekkür ediyorum. 'Özdemir Nutku'ya yakından bakmak' diyorlar. Bakmanız yeterli değil tanışmamız lazım. Burnu büyük biri sanıyorlar uzaktan, hâlbuki değilim, benim için insan olması önemli. Bana en çok sıcaklık gösteren sanayideki işçilerdir. Arabamı bakıma götürdüğümde onların hayatından çok şey öğrendim" dedi.

Tiyatroya adanmış ömür
Çok iyi bir aileden gelen ve Robert Koleji'nde okuyan Nutku, babasının hayatı öğrenmesi için onu lise çağlarında bir tamirhanede çalışmaya verdiğini belirterek, "İşte orası benim dünya görüşümün değiştiği yerdir. Onların hayat sıkıntısına tanık oldum. Hayatım dönüştü. O zaman yazmaya başladım" diyerek yazmaya nasıl başladığını anlattı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir dönem Dekanlık yapan Nutku, kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü ve aynı fakültenin Sahne Sanatları Bölümü Başkanıyken 1998'de yaş haddinden emekli olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Yayımlanmış 132 kitabı olan Özdemir Nutku'nun Tiyatro üzerine kuramsal kitaplarının yanı sıra dört şiir kitabı da bulunuyor. Yazacağı sekiz yeni kitabın daha hazırlığının sürdüğünü dile getiren 85 yaşındaki Nutku, 1991 yılında Türkiye'nin ilk 'Kamyon Tiyatro'sunu kurdu ve gezici çocuk tiyatrosunu yaşama geçirmişti.
(MY)

27.01.2017 11:13:15 TSI
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