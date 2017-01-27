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Başkan Akgün'den Büyükçekmece Tepecikspor'a tam destek



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor oyuncularına, "Siz takımı ligde tutun, gerisini bize bırakın" dedi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den destek geldi. Takımı bu sezon ligde tutmaları için oyunculardan istekte bulunan Başkan Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Tepecikspor'un bu sezon ligde kalması, yeni sezonda hedefini TFF Birinci Lig olarak belirlemesi için gerekli desteklerin verileceğini söyledi. Büyükçekmece Meclis üyeleri Cemal Kaya, Ersel Yazıcı ve Fahrettin Altıntaş'ı takımın her türlü sorununun çözümünde görevlendiren Başkan Dr. Hasan Akgün, oyunculara, "Siz takımı ligde tutun, gerisini bize bırakın" dedi.



Tribünler yenileniyor

Büyükçekmece Belediyesi Tepecik Şenol Güneş Stadyumu'nun sadece idmanlarda kullanıldığını ve eksikliklerin giderilmesi anlamında müjdeler veren Başkan Dr. Akgün, stadın tribün temel atma töreninin iki hafta içerisinde yapılacağını müjdeledi. Yeni sezonda Büyükçekmece Tepecikspor'u göçebe hayattan kurtaracaklarını söyleyen Başkan Dr. Akgün, tribünlerle birlikte saha zemininin de doğal çime çevrileceğini söyledi.



Son transfer Başkan Akgün'den

Ligin ikinci devresine flaş transferler yaparak başlayan Büyükçekmece Tepecikspor'da sezonun son transfer bombasını da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün patlattı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kastamonuspor'da iki sezondur forma giyen tecrübeli oyuncu sol açık Halil Çelik'i Büyükçekmece Tepecikspor'a kazandıran Başkan Dr. Akgün, yeni transfere imzayı bizzat kendisi attırdı.

(HB-SÜ-SO-Y)



27.01.2017 11:13:19 TSI

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