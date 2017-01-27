YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor

Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı, kurdurduğu 'Beyaz Masa'yla artık vatandaşların sorunlarını evlerinde tespit ediyor.

Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaklaşık 2 ay öncesinde belediye bünyesinde kurduğu 'Beyaz Masa' birimindeki görevliler, artık vatandaşların sorunlarını evlerinde dinlemeye başladılar. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, göreve geldikleri gün itibariyle 'Beyaz Masa' birimini kurdurduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın taleplerini burada almaya başladık. Gerçekten güzel bir uygulama olduğundan dolayı artık ilçemizde bulunan vatandaşların rahat bir şekilde kendi sorunlarını ve isteklerini yerine getirebilme ve çözüm noktasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak birim elemanlarımıza gerekli talimatları verdim. Bundan sonra sadece masa başında sorunları çözmek yerine evlere kadar gidip vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyip bu sorunları çözmeye çalışacağız. Bu uygulamamızda gördüğünüz gibi vatandaşlarımızda memnuniyetle karşılamaktadır. Birim elemanlarımız bu gün itibarı ile Kültür Mahallemizde tespitlere başladılar. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecektir. Devletin sıcak elini her zaman vatandaşımıza uzatacağız. Bu uygulamamız vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.

Uygulamayı kapılarında gören vatandaşlar ise, Varto Belediyesi Başkanlığının başlattığı uygulamanın çok yerinde olduğunu ve sıkıntılarını evlerinde rahat bir şekilde dile getirdiklerini söyleyerek teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



27.01.2017 11:14:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER