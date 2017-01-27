27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor

27 Ocak 2017 Cuma, 11:09
Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor
Varto Belediyesi artık sorunları evde tespit ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı, kurdurduğu 'Beyaz Masa'yla artık vatandaşların sorunlarını evlerinde tespit ediyor.
Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaklaşık 2 ay öncesinde belediye bünyesinde kurduğu 'Beyaz Masa' birimindeki görevliler, artık vatandaşların sorunlarını evlerinde dinlemeye başladılar. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, göreve geldikleri gün itibariyle 'Beyaz Masa' birimini kurdurduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın taleplerini burada almaya başladık. Gerçekten güzel bir uygulama olduğundan dolayı artık ilçemizde bulunan vatandaşların rahat bir şekilde kendi sorunlarını ve isteklerini yerine getirebilme ve çözüm noktasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak birim elemanlarımıza gerekli talimatları verdim. Bundan sonra sadece masa başında sorunları çözmek yerine evlere kadar gidip vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyip bu sorunları çözmeye çalışacağız. Bu uygulamamızda gördüğünüz gibi vatandaşlarımızda memnuniyetle karşılamaktadır. Birim elemanlarımız bu gün itibarı ile Kültür Mahallemizde tespitlere başladılar. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecektir. Devletin sıcak elini her zaman vatandaşımıza uzatacağız. Bu uygulamamız vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.
Uygulamayı kapılarında gören vatandaşlar ise, Varto Belediyesi Başkanlığının başlattığı uygulamanın çok yerinde olduğunu ve sıkıntılarını evlerinde rahat bir şekilde dile getirdiklerini söyleyerek teşekkür ettiler.
(MSA-Y)

27.01.2017 11:14:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Engelli vatandaş dört gözle yaz mevsiminin gelmesini bekliyor
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞ DÖRT GÖZLE YAZ MEVSİMİNİN GELMESİNİ BEKLİYOR
Kaymakam Uzan'dan jandarma karakoluna ziyaret
YEREL

KAYMAKAM UZAN'DAN JANDARMA KARAKOLUNA ZİYARET
Malazgirt'te köy minibüsleri için durak oluşturuldu
YEREL

MALAZGİRT'TE KÖY MİNİBÜSLERİ İÇİN DURAK OLUŞTURULDU
Varto'da kar yağışı
YEREL

VARTO'DA KAR YAĞIŞI
Muş'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı
YEREL

MUŞ'TA TARIM KOORDİNASYON TOPLANTISI
Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞTAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
Muş EMİTT'te tanıtılıyor
YEREL

MUŞ EMİTT'TE TANITILIYOR
Muş'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası
YEREL

MUŞ'TA SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI
Varto'da 'kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim' semineri
YEREL

VARTO'DA 'KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ İLETİŞİM' SEMİNERİ