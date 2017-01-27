TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara yönelik 'Genel bilgilendirme' toplantısı düzenledi
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri toplantılar ile vatandaşlara, dolandırıcılık, evden hırsızlık ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alacakları tedbirler hakkında bilgiler verdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yönelik düzenlediği dolandırıcılık, evden hırsızlık ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alacakları tedbirler hakkında bilgiler verdi. Ekipler, vatandaşları telefonlardan arayıp kendilerini polis olarak tanıtıp bir terör örgütünü adını söyleyerek, örgütle irtibatınız olduğu, bununla ilgili evinizde arama yapılacağını belirten dolandırıcılara karşı itibar edilmemesi gerektiği söyledi.
Ayrıca, TDP Şube Müdürlüğü 'Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim' Projesi kapsamında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara dilencilere para vermemeleri gerektiğini söyledi ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme yaparak, broşürler dağıttı.
Son olarak evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında genel bilgilendirmeler yapan ekipler, ihbarların gizliliğini de anlattı.
(AG-SK)
27.01.2017 11:16:16 TSI
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