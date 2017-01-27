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Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Vali Demirtaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) Başkanı İbrahim Tokgöz ve beraberindeki öğrenciler Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ÇUDER Başkanı İbrahim Tokgöz, dernek hakkında bilgi vererek, amaçlarının üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile kaynaşmak, dayanışmak, kültürler arası diyalogu artırmak ve ileriki aşamada bu öğrencilerin birer Türk elçisi olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş ise, öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerin daha rahat ve iyi koşullarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri konusunda her zaman onların yanlarında olduğunu dile getirdi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin proje sayesinde hem ülkeyi, hem de kenti tanıma imkanı bulduklarına değinen Vali Demirtaş, "Ülkemize ve ilimize ilk defa gelen bir yabancı öğrenci kentimizin geleneklerini ve göreneklerini yerinde görerek, ilimizden ayrılıyorlar. Ülkelerine gittiklerinde gördüklerini çevresine anlatarak, bir nevi ilimizin tanıtımını yapıyor. Bu tür projelerin geliştirilmesi lazım. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda öğrenciler Vali Mahmut Demirtaş'a "Özbek Çapanı" kıyafetini hediye etti.

(ELF-Y)



27.01.2017 11:16:26 TSI

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