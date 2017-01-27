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Çocuklara sinema ve tiyatro şöleni



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri iki ayrı kültür merkezinde sinema ve tiyatroyla buluşturuyor. Büyük ilgi gören ve kısa sürede 3 binden fazla çocuğun izlediği ücretsiz gösterimler, 3 Şubat'a kadar devam edecek.

Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te 'Robinson Crusoe', 15.00'te de 'Kuzular Kurtlara Karşı' filmleri çocuk izleyicilerle buluşacak. Ücretsiz film gösterimleri 1, 2 ve 3 Şubat'ta ise Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu iki filmle birlikte, 'En Süper Kahramanlar' ve 'Doraemon-Taş Devri Macerası' da dönüşümlü olarak gösterilecek.



'Birlikte Oynayalım'

Tiyatro Ege ile Ege Sanat Tiyatro Organizasyonu tarafından sahnelenen ve büyük ilgi gören 'Birlikte Oynayalım' isimli oyun da tatildeki öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Çocuklara yönelik sosyal mesajlar içeren oyun 30 Ocak saat 14.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Deniz Baykal Kültür Merkezi ise 30, 31 Ocak ve 1 Şubat saat 13.00'da tiyatro şölenine ev sahipliği yapacak.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgi için 382 49 82 numaralı telefondan Deniz Baykal Kültür Merkezi'ne, 362 77 57'den de Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'ne ulaşılabileceği belirtildi.

(MY)



27.01.2017 11:16:50 TSI

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