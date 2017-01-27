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Dürüst memur, bulduğu parayı sahibine teslim etti



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde, bir sağlık memuru, bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Mudanya Devlet Hastanesi'nde veri hazırlama ve kontrol kadrosunda görevli Yunus Abay, Görükle 'de bir bankamatikten para çekmek istedi. Bankamatikte bin 400 TL bulan Yunus Abay, paranın sahibini aradı. "Uludağ Üniversitesi İtiraf Ediyor" sayfasına ilan veren Abay, kısa sürede paranın sahibi Emrah Çil'i buldu. Mudanya Devlet Hastanesi'ne gelen Emrah Çil'e parasını teslim eden Abay, bir kişinin mağduriyetini gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Allah hakkımız olmayan hiçbir parayı bize nasip etmesin" dedi.

(HK-MŞ)



27.01.2017 11:17:06 TSI

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