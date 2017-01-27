YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mamak'ta ücretsiz 'Sayokan' dersleri

Mamak'ta ücretsiz 'Sayokan' dersleri



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, sömestri tatilinde isteyen öğrencilere ücretsiz olarak savunma sanatının inceliklerini öğretiyor.

Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan, savunma sanatlarında kendine özgü bir yer edindi. 300'den fazla aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nda dersler tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Sayokan Topluluğu'nda dersler pazartesileri hariç hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19.00-21.00 saatleri arasında, hafta sonu 14.00-16.00 saatleri arasında işleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sayokan sporu öğrencilerini hem ahlaken hem de bedenen yetiştiriyor. Özellikle şu aralar sömestri tatilinde bulunan öğrencilerimizi Sayokan Topluluğumuza bekliyoruz" dedi.



"Çocuklar doğru ortamlarda sosyalleşiyor"

Sayokan sporuyla uğraşmaya başlayan çocukların ve gençlerin aynı zamanda ciddi şekilde özgüven kazandığını dile getiren Sayokan Topluluğu Hocası Tayangu Murat Çekiç, "Gençlerimiz, çocuklarımız bu sporla birlikte en doğru ortamda sosyalleşiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak duran ve sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar. Bu da hem aileler hem de bizler için son derece önemli" diye konuştu.

(SLCK-Y)



27.01.2017 11:17:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER