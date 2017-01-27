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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Dağcılardan Rektör Pakiş'e ziyaret

27 Ocak 2017 Cuma, 11:14
Dağcılardan Rektör Pakiş'e ziyaret
Dağcılardan Rektör Pakiş'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'e ziyaretler devam ediyor.
TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Bursalı dağcı Yüksel Işık, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Av. Turgut Besi, dağcılardan Ramazan Aktaş, Fahri Güldal, Kemal Dağgöl, Sümbül Spor Kulübü Başkanı Kemal Özdemir ve beraberinde bulunan 10 kişilik dağcı grubu, Hakkari Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyaret ettiler. Dağcılar, Rektör Pakiş'e Hakkari Üniversite gençliğinin ve Hakkari halkının beklentilerini ileterek, yeni görevinde başarılar dilediler.
Hakkari kırsalında yaşayan hayvan türlerinin envanteri ve yöresel taşınmaz türlerinin tespiti için çalışma yapma kararı aldıklarını ifade eden dağcılar, ilgilerinden dolayı Prof. Dr. Pakiş'e teşekkür ettiler.
Üniversitenin akademik ve idari personellerinin yanı sıra kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve Hakkâri ilinin eşrafları da Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyaret ettiler.
(FT-MSA-Y)

27.01.2017 11:19:30 TSI
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