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Yenimahalle'nin kalite hedefleri yüzde 86 gerçekleşti



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ANKARA (İHA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimlerden kalitesini artırarak çıkan Yenimahalle Belediyesi, standart gereği Kalite Yönetim Belgesi'nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kalite Yönetimi Sistem Temsilciliği tarafından Belediye Meclis Salonu'nda 2017 yılına ait Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. Birim müdürleri, üst kurul üyeleri ve KYST temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yenimahalle Belediyesinin hedefleri, gerçekleşme oranları ve yeni hedefler konuşuldu. Toplantıda kısa bir sunum yapan Kalite Yönetim Temsilcisi Makbule Gündüz, yapılan iç ve dış tetkiklerin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Gündüz, Yenimahalle Belediyesinin 123 kalite hedefinden 106'sını gerçekleştirerek yüzde 86 kalite gerçekleşme oranı ile tetkiklerden alnının akıyla çıktığını söyledi.

2003'ten beri yüksek performans ve standartlara uygun çalışma konusunda Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 2013 yılında uluslararası en büyük organizasyonun içinde yer aldığına dair IQ Net Belgesi almıştı.

(SLCK-Y)



27.01.2017 11:20:48 TSI

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