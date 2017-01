YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA Başkanı Som, Genel Sekreter Aktaş'ı ziyaret etti

TÜGVA Başkanı Som, Genel Sekreter Aktaş'ı ziyaret etti



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Nurullah Aktaş'ı ziyaret etti.

Kısa bir zaman önce TÜGVA Şırnak İl Başkanlığına getirilen Fırat Som, ziyarette yaptığı konuşmada, vakfın çalışmalarında gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleyeceklerini, her alanda donanımlı gençler yetişmeleri adına projeler geliştireceklerini söyledi.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Nurullah Aktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlere her zaman destek olunması gerektiğini belirterek çalışmalarında başarılar diledi. Aktaş, "Gençlerin her zaman fikirlerine önem vermişimdir. Çünkü gençlik bizim geleceğimizdir. Bu nedenle de gençlerle birlikte çalışmalar gerçekleştirmeye, projeler hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Gençlerin aynı çatı altında toplanarak hem ülkeleri hem de memleketleri için güzel bir şeyler yapmak istemesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

27.01.2017 11:21:41 TSI

