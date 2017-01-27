YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altın gençlere neşe dolu karne hediyesi

Altın gençlere neşe dolu karne hediyesi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde sömestr tatilini en verimli şekilde değerlendiren Altındağlı gençler, günlerini dolu dolu geçiriyor.

Karne başarılarıyla Altındağ'ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Kendileri için organize edilen kayak etkinliğine büyük ilgi gösteren Altındağlı gençler, doya doya eğlendi. Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerle başlayan kayak etkinliği, altın gençlerin büyük beğenisini topladı. Bol bol kartopu oynayan ve kızaklarla kayan merkez üyelerinin kahkahaları Elmadağ'da yankılandı.

(SLCK-HA-Y)



27.01.2017 11:21:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER